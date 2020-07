Starosta New Yorku DeBlasio a černošský předák Al Sharpton se zúčastnili vytvoření velkého žlutého nápisu Black Lives Matter v New Yorku. Lidé ho společně namalovali před budovou Trump Tower, která patří prezidentu Trumpovi. (NBC)

New York City Mayor Bill de Blasio and Rev. Al Sharpton help paint the "Black Lives Matter" mural in front of Trump Tower on Fifth Avenue. https://t.co/5ltJZomqFD pic.twitter.com/W3RCsxf0V9

— ABC News Politics (@ABCPolitics) July 9, 2020