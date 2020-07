Ministr Adam Vojtěch (za ANO) uvedl, že v Karviné otestovali všechny v dolech ČSM. Nyní půjdou na další test pracovníci, kteří měli negativní test. Vojtěch upřesnil, že důl nemohou zavřít a vždy v něm bude někdo pracovat.

Vojtěch první reagoval na projevy poslanců. Vymezil se proti tomu, že by hygienici a pracovníci ministerstva nepracovali. „Nemám problém s těmi věcmi, které tu zazněly, ale při vší úctě ke kolegům z jejich pohledu to vypadá jako bychom přišli každý den do práce a osm hodin koukali do zdi,“ řekl Vojtěch.

Nyní u pracovníků dolu, u kterých se nákaza neprokázala, provedou další testy.

„Budeme testovat dalších 200. Je pravda, že tam bude vždy někdo, kdo tam bude pracovat, protože důl nemůžete jen tak zavřít,“ upřesnil Vojtěch. Přiznal, že Chytrá karanténa 2.0 ještě není hotová.