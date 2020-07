„Velmi draze jsme si koupili čas,“ uvedla ve Sněmovně předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová a odkázala na včerejší hlasování o schodku státního rozpočtu ve výši půl bilionu korun.

Od ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) by prý očekávala více pokory v souvislosti s nákazou na Karvinsku. „Tam zcela jistě došlo k tomu, že se nákaza šířila mezi horníky zbytečně dlouho,“ prohlásila s tím, že první případy se objevovaly už na začátku května.

„A přesto, že to byly desítky lidí a jaké jsou podmínky práce v těchto provozech, nedošlo k uzavření tohoto podniku,“ řekla Pekarová Adamová. Podle ní se v minulosti například uzavíraly školy či školy, když se prokázalo, že byť jen jedno dítě bylo nakažené či byl nakažený některý z jeho rodičů. „Tady ti lidé pracovali ve stísněných podmínkách,“ řekla.

Chytrá karanténa, která nás měla vrátit k běžnému životu a současně zajistit, že bude nákaza pod kontrolou, není podle Pekarové Adamové funkční a občané jí nevěří.

„Kde je to řešení, abychom se vyhnuli dalším ohniskům, šíření z už existujících ohnisek, abychom měli jistotu, že chytrá karanténa není jenom líbivý nástroj, ale ve skutečnosti se vlastně jedná o klamavou reklamu. Připomínám, že ta je zákonem zakázána, takže bychom ji spíš měli přejmenovat a to chytrá z názvu odejmout. Neříkám, že rovnou musíme dávat název ‚blbá karanténa‘, ale možná by se to chytlo lépe,“ uvedla.