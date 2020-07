Podle místopředsedy Sněmovny Tomáše Hanzela (ČSSD), který byl v minulosti dlouholetým primátorem Karviné, je třeba myslet na to, jaké pravomoci mají místní samosprávy bez nouzového stavu. Podle jeho slov dělali všichni to, co bylo potřeba a co jim umožňoval zákon.

Ohradil se také proti některým novinovým titulkům. „Lidé denně čtou bludy, které by se daly kvalifikovat i jako šíření poplašných zpráv,“ uvedl u řečnického pultíku.

„Máme pocit, že nás nepotřebujete a považujete za pouhou přítěž,“ prohlásil s tím, že Moravskoslezský kraj může být podle Hanzela „ekonomickým tygrem“ České republiky. Potřebuje prý jediné. „Zlomek toho, co po desetiletí dával této zemi,“ uzavřel svou řeč.