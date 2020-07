Podle poslance KDU-ČSL Jana Bartoška máme v Česku aktuálně zhruba tři ohniska nákazy koronavirem, z toho jedno se týká Karvinska. „V dnešních dnech se rozhoduje, jak rozsáhlá bude případně druhá vlna,“ uvedl v úvodu jednání Sněmovny.

Druhá vlna bude nebezpečná nejen pro zdraví občanů, ale také mnohem více pro ekonomiku České republiky, míní Bartošek, který je zpravodajem tohoto bodu jednání.

Pokud jde o situaci na Karvinsku, kde se nákaza šíří v dolech OKD mezi horníky i jejich blízkými, jde podle lidoveckého poslance o selhání státu.

„Ohrožení lidí na Karvinsku bylo velmi vysoké, vláda, potažmo ti, co za to jsou zodpovědní, nechtěli rozhodnout, protože otázkou zůstávalo, kdo to zaplatí v případě, že vláda rozhodne,“ uvedl Bartošek.