Odběrová centra v kraji, ale i nemocnice jedou na plný výkon, uvedl ve Sněmovně poslanec hnutí ANO a hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák. Podle něj by mělo být jasnější, za jakých okolností by kraj mohl požádat o pomoc armádu. „Bez toho to nepůjde,“ prohlásil.