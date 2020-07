Ve Spojených státech se v posledních dnech rozhořela debata o znovuotevření základních a středních škol na konci letních prázdnin vzhledem k současnému stavu pandemie covidu-19 v USA.

Prezident Donald Trump dnes pohrozil pozastavením financování pro ty státy, které se rozhodnou svoje školy nechat zavřené, řada místních činitelů však zřejmě ve věci rozhodne až v následujících týdnech.

„Demokraté si myslí, že by to pro ně bylo špatné politicky, pokud by se školy v USA otevřely před listopadovými volbami, je to ale důležité pro děti a rodiny. Možná přeruším financování, pokud neotevřou,“ napsal Trump na Twitteru. Agentura Reuters však poznamenává, že provoz škol spadá do kompetencí jednotlivých států a místních samospráv a federální vláda poskytuje pouze doplňkové financování, které navíc putuje především školám v nejchudších oblastech. Trump navíc ani neupřesnil, jaké fondy by chtěl přestat státům vyplácet.