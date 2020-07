Zelenomodrá skvrna neznámého původu se objevila na přítoku do třetí části jablonecké přehrady Mšeno. Šíření neznámé látky do přehrady z Mšenského potoka preventivně brání norné stěny. Výsledky testů by měly být známy příští týden.

Řekla to mluvčí jablonecké radnice Jana Fričová. „Odebrané vzorky jsou na analytické expertize na specializovaném pracovišti,“ dodala.

Norné stěny jsou instalované dvě. Jedna je 100 metrů za mostem přes Mšenský potok pod zahradní kolonií, druhá je na přetoku mezi druhou a třetí přehradou. „Obě zůstanou na svých místech až do odvolání. Mají hlavně preventivní charakter a brání průniku látky do ostatní vody v přehradě,“ uvedl vedoucí oddělení krizového řízení jabloneckého magistrátu Vratislav Pavlín. Zatím se ani neví, zda jde o organickou nebo chemickou látku. „Není jasné, zda jde o sinice, ropný produkt či něco jiného,“ dodal. (ČTK)