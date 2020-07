Nabídněte azyl obyvatelům Hongkongu, vyzvala TOP 09 vládu Andreje Babiše (ANO). „Je to to nejmenší, co může Česká republika udělat,“ dodala předsedkyně Markéta Pekarová Adamová.

„V Hongkongu právě probíhá boj za svobodu projevu a demokracii. Čína v tuto chvíli porušuje dohody, které o Hongkongu sama uzavřela. Občany, kteří se snaží bránit svá práva, hodlá umlčet a tvrdě perzekvovat. Tomu nemůžeme nečinně přihlížet,“ vysvětlila Pekarová Adamová.

Vedení TOP 09 o tom chce jednat s ministrem zahraničí Tomášek Petříčkem (ČSSD).

Podle čestného předsedy strany a bývalého ministra zahraničí Karla Schwarzenberga si „komunisté v Číně hlavu věru nelámou“.

„A s podepsanými mezinárodními dohodami také ne, pokud ví, že mají dost sil prosadit si svou. Náš národ má svou vlastní zkušenost s dlouhým obdobím nesvobody za komunismu. Našim občanům během toho období poskytla azyl řada svobodných a demokratických států. Teď máme možnost se zachovat stejně a musíme to udělat,“ prohlásil.