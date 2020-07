V Severní Makedonii našli v kamionu 211 migrantů, včetně 63 dětí. Informovalo o tom dnes severomakedonské ministerstvo vnitra.

Kamion jedoucí od řeckých hranic zastavili v pondělí před půlnocí na jihu Severní Makedonie tamní policisté.

Podle agentury MIA policejní hlídka kamion s registračními značkami hlavního města Skopje zaznamenala dvacet minut před půlnocí. Vozidlo jelo po polní cestě směrem k regionální silnici od města Gevgelija k městečku Bogdanci.

Při kontrole pak policisté v nákladním prostoru našli namačkaných 211 migrantů, mezi nimiž bylo 63 nezletilých dětí. Podle zprávy ministerstva vnitra se jednalo o 144 osob z Bangladéše a 67 z Pákistánu.

Hlídka 27letého řidiče ze Skopje zadržela a předala policejní stanici v Gevgeliji, kde si vyslechne obvinění. Z jakého trestného činu, se ukáže až po vyšetření případu.

Objevení migranti, kteří se do země dostali zjevně ilegálně, byli převezeni do přijímacího tranzitního centra v Gevgeliji, kde bude rozhodnuto, co s nimi bude dále. Předpokládá se ale, že je čeká deportace zpět do sousedního Řecka, z něhož hranici podle všeho překročili. (ČTK)