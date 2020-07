Hnutí STAN se podle předsedy Víta Rakušana „těší“ na projednávání zákona o evidenci skutečných majitelů. „Implementace byla dotvořena vládní kreativitou,“ prohlásil Rakušan před jednáním Poslanecké sněmovny.

„A světe div se, ta se týká svěřenských fondů. Tedy uspořádání, do kterého svůj majetek vložil premiér Andrej Babiš,“ uvedl Rakušan.

Šéf Starostů tak narážel na to, že v návrhu zákona o evidenci skutečných majitelů firem se po meziresortním připomínkovém řízení objevilo ustanovení, které by podle kritiků pomohlo právě premiérovi. Byl by sice považován za vlastníka svěřenských fondů, do kterých vložil holding Agrofert, ale už nikoli za vlastníka samotného Agrofertu.

Starostové proto ve spolupráci s dalšími opozičními kolegy podali pozměňovací návrh na vyjmutí příslušného paragrafu z návrhu zákona. „Vláda chce obejít potenciální problém premiéra Babiše se střetem zájmů,“ myslí si Rakušan.