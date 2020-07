Zemřel Charlie Daniels, hvězdný americký zpěvák a skladatel country, jehož nejvíc proslavil hit The devil went down to Georgia. Ten nazpíval i Johnny Cash, jinou Danielsovu píseň It hurts me zase nazpíval Elvis Presley. Danielsovi bylo 83. (CMT)

Hvězda country music Charlie Daniels v roce 2017. Foto Úřad guvernéra Marylandu