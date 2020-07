Karanténa pro Karvinsko kvůli šíření koronaviru je podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) zcela krajní řešení. Od přerušení těžby v dolech OKD očekává zlepšení situace, počet případů na Karvinsku už mírně klesá a krajští hygienici mají situaci pod kontrolou.

„Karanténu v dané oblasti může nařídit místní hygienická stanice. Jedná se až o zcela krajní řešení,“ řekl ministr na dotaz ČTK.

Podle něj by to byl zásadní zásah do životů místních, kteří již dnes nemají lehkou situaci a jsou v rámci zbytku ČR stigmatizováni, dodal.