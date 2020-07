Počet nakažených na Floridě včera překonal nejvyšší počet nakažených v New Yorku. Za sobotu na Floridě zjistili 11 458 nových případů, v New Yorku v polovině dubna potvrdili 11 434 případů. Na Floridě ale zatím zemřelo podstatně méně lidí, a to 3 803. (Tampa Bay)