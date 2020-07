V Paříži demonstrovaly až tři tisíce lidí na pochodu Gay Pride, který byl kvůli restrikcím vůči koronaviru přesunutý z minulého týdne. Lidé vyzývali k toleranci vůči sexuálním menšinám, ochraně transgender osob a hrdosti na svojí orientaci. (France24)

‘Our pride is political’: Thousands march in Paris for LGBT rights https://t.co/jJ2wula5Xt pic.twitter.com/Gie1l6xzwZ

— FRANCE 24 English (@France24_en) July 4, 2020