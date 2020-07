Britská policie upozorňuje, že opilí lidé nedokáží dodržovat bezpečnou vzdálenost. „Je to zcela zřejmé,“ konstatoval šéf policejní federace John Apter poté, co anglické hospody otevřely poprvé od začátku pandemie provoz. (BBC)

The Police Federation chairman has said it is "crystal clear" drunk people are unable to socially distance. John Apter said he dealt with "naked men, happy drunks, angry drunks, fights and more angry drunks" on shift in Southampton on Saturday.https://t.co/OO9LITOA8J

