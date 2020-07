Ruští žalobci navrhují potrestat ruskou novinářku šesti lety vězení za údajné schvalování terorismu. Případ vyvolal pobouření jejích podporovatelů a skupin na ochranu lidských práv.

Světlana Prokopjevová, která je na volné noze a přispívá pro RFE/RL, byla obviněna za veřejné schvalování terorismu poté, co napsala komentář o bombovém útoku v roce 2018.

Novinářce za to hrozí šest let vězení a další čtyři roky by nesměla psát. „Je to pomsta za tvrdou kritiku, která byla zjevně namístě,“ uvedla Prokopjevová.

Kauza má původ v roce 2018. Tehdy se sedmnáctiletý anarchista vyhodil do povětří v sídle ruské tajné služby v centru Archangelska v severním Rusku. Při výbuchu se zranili tři příslušníci tajné služby.

V komentáři zveřejněném rozhlasovou stanicí Echo Moskvy Prokopjevová spojila sebevražedný útok s politickým klimatem vyvolaným ruským prezidentem Vladimirem Putinem.

Zhruba půl roku po publikování komentáře vtrhlo do jejího bytu ozbrojené policejní komando a zabavilo jí počítač. Prokopjevovou pak policie umístila na oficiální seznam teroristů a extrémistů.

Novinářka obvinění odmítá a bere je jako trest za svojí práci. U soudu řekla, že se nebojí kritizovat stát. „Státní moc skončila v rukou cynických a krutých lidí, kteří se stali skutečnou hrozbou pro bezpečnost lidí,“ řekla. „Represe se rozvíjí postupně. Nelze předvídat, kdy se omezení svobody a pronásledování disentu změní v koncentrační tábory a popravy,“ řekla na svou obhajobu.

Vynesení rozsudku se očekává v pondělí. Její zaměstnavatel se novinářky zastal. Podle šéfeditorky RFE/RL Daisy Sindelarové Prokopjevová dělala přesný opak toho, z čeho je obviněná. „Světlanin komentář si vzal za cíl vysvětlit tragédii,“ uvedla v prohlášení. Podle Sindelarové není možné tento komentář brát za propagaci terorismu. Proces je podle ní politicky motivovaný s cílem utlumit její kritický hlas.

Organizace Reportéři bez hranic žádá ruskou vládu, aby případ odložila. Obávají se, že by případné odsouzení představovalo nebezpečný precedent.

(Moscow Times)