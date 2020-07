Italští celníci nevpustili do země pět Američanů, kteří přiletěli soukromým letadlem do italské Sardinie. Po čtrnáctihodinovém vyjednávání se posádka i s dalšími cizinci otočila a vydala se směrem do Británie.

Ta má pro americké občany povinnost dvoutýdenní karantény. Evropská unie od 1. července Američany nevpouští na své území kvůli nezvládnuté pandemii koronaviru. (CNN)