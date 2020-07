Roušky budou dál povinné jen v některých zdravotních a sociálních zařízeních. Od soboty zůstanou jen v nemocnicích, domovech důchodců a dalších vybraných sociálních zařízeních.

Nosit je ale nemusí pacienti, klienti sociálních služeb ani zaměstnanci, pokud jsou 1,5 metru od jiných lidí. Na Twitteru o tom informoval ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Další výjimky si může stanovit i poskytovatel zdravotních služeb nebo ošetřující lékař, vyplývá z vydaného mimořádného opatření.

„Na základě podnětů zdravotníků jsme se rozhodli opatření, původně psané na všechna zdravotnická a sociální zařízení, upřesnit,“ uvedl ministr. Výjimku budou mít také děti do dvou let a osoby se sníženým intelektem. Zdravotníci mohou roušky odložit, pokud je to třeba pro poskytnutí zdravotní péče. (ČTK)