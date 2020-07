„Poskytovatelé Airbnb jsou jako mafie, policie se často do bytů nedostane,“ řekl Petr Městecký, předseda spolku Snesitelné bydlení v centru Prahy. „Nepotřebujeme další zákony proti Airbnb, měly by se vymáhat ty, co platí teď,“ dodal. (DVTV)