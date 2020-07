Česko už není pro Slovinsko bezpečnou zemí. Slovinsko změnilo epidemiologické hodnocení Chorvatska, České republiky a Francie a vyjmulo je ze zeleného seznamu bezpečných zemí. Jsou nyní jako méně bezpečné státy na žlutém seznamu.

V Lublani o tom podle agentury APA ve čtvrtek večer informoval vládní mluvčí Jelko Kacin. Podle něj budou muset lidé přijíždějící do Slovinska prokazovat místo svého pobytu nebo vlastnictví nemovitosti či lodě v prázdninové destinaci.

Kacin vysvětlil, že se k tomu vláda rozhodla ve čtvrtek a že opatření začne platit od sobotní půlnoci. Důvodem je nárůst nových případů koronaviru zejména v Chorvatsku.

Na dotaz, co to pro Chorvaty znamená, odpověděl, že mohou do Slovinska přijet, pokud tam vlastní nemovitost nebo si objednali turistický pobyt.

Zatímco na takzvaný žlutý seznam spadla také ČR a Francie, Belgii a Nizozemsko Slovinci přeřadili na bezpečný, zelený seznam.

Slovinci, kteří jsou nyní v Chorvatsku, se mají připravit na to, že na hranici budou muset říci, kde přesně byli a dokázat to například hotelovým účtem. Do karantény jít nemusí.

Podle televize N1 není přírůstek nových nakažených v Chorvatsku jediným důvodem nových opatření Lublaně.

Ukázalo se, že poměrně mnoho Slovinců nebo lidí s právem trvalého pobytu ve Slovinsku při návratu do Slovinska přes Chorvatsko nebo Maďarsko oznámilo, že byli právě v těchto zemích.

Ve skutečnosti přitom pobývali v Srbsku či Bosně a Hercegovině, tedy v zemích, jež jsou na slovinském červeném seznamu stále nebezpečných států s vysokým počtem nakažených. (Čtk)