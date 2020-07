Finské letectvo po desetiletích potichu ustoupilo od používání symbolu svastiky. Modrý znak na bílém poli se objevoval od roku 1918 do roku 1945 na letounech, i poté však zůstal na oficiálních nášivkách a vlajkách letectva. (iDnes)

The Finnish Air Force has used the swastika since its founding in 1918, long before Nazism ravaged Europe. Finally, it has been confirmed that the General Staff of the Finnish Air Force has stopped using this infamous emblem. pic.twitter.com/5Eamvpuwlu

