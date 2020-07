Chodí v kruhu a padají, jako kdyby je střelili do mozku. V Botswaně záhadně uhynuly stovky slonů a vědci netuší proč. Jednou z možných příčin je otrava. Botswaňané často slony nenávidí a bojí se jich. (Denník N, Sky News)

Officials in Botswana are investigating the unexplained deaths of at least 350 elephants in just a few weeks https://t.co/68Ogiqh6eY

