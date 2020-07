Bývalý prezidentský kandidát Republikánské strany Herman Cain byl hospitalizován kvůli koronaviru. Minulý víkend se zúčastnil politického vystoupení Donalda Trumpa v oklahomské Tulse, roušku neměl. (CNBC)

Here’s just a few of the #BlackVoicesForTrump at tonight’s rally! Having a fantastic time!#TulsaRally2020 #Trumptulsa #TulsaTrumprally #MAGA #Trump2020 #Trump2020Landslide pic.twitter.com/27mUzkg7kL

— Herman Cain (@THEHermanCain) June 20, 2020