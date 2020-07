Rada Evropy vyzvala dnes své členské země, aby do školních osnov zahrnuly i dějiny a kulturu Romů. Osvěta v tomto směru podle ní pomůže v boji proti nenávisti, diskriminaci a předsudkům vůči této menšině.

Zařazení dějin Romů do výuky by podle kontinentální organizace zvýšilo povědomí o tom, že je tato menšina po staletí „integrální součástí společností národních i té evropské“.

Důležité je podle doporučení učit na školách o romském holokaustu za druhé světové války, který má na svědomí nacistické Německo a jeho spojenci, ale i o dalších činech spáchaných na této menšině.

Na školách i mimo ně by se mělo podle Rady Evropy ale hovořit také o těch historických obdobích, v nichž Romové, Sintové či irští kočovníci nebyli v pozici obětí. Děti by se měly dozvídat též o pozitivním přínosu menšiny k regionálnímu, národnímu i evropského kulturnímu dědictví. Zapomínat by se nemělo ani na aktivní roli Romů a Sintů v protifašistickém odboji.

Doporučení vybízí členské státy Rady Evropy, aby bojovaly proti přetrvávajícím protiromským náladám a to právě lepší osvětou v hodinách dějepisu.

Výuka dějin Romů by se měla soustředit i na příspěvek této menšiny v hospodářské oblasti, především v oblasti obchodu, kovářství či chovu zvířat. O Romech a jejich kultuře by se však žáci neměli dozvídat jen v hodinách dějepisu, ale například i v občanské, výtvarné a hudební výchovy. Opomenout by se totiž nemělo ani romské kulturní dědictví včetně literatury, zbožnosti, hudby a různých tradic. Zdůraznit by přitom měli učitelé „nerovný přístup k sociálním právům“, které tato menšina po staletí čelila. (ČTK)