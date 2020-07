Jediná ruská oblast, Něnecký autonomní okruh, odmítla navrhované změny ústavy, které umožní prezidentu Putinovi zůstat u moci do roku 2036. Na celkových výsledcích to ale nic nezměnilo. Co všechno se dělo během hlasování, jak lidé dávali najevo svůj nesouhlas a co vlastně v nové ústavě je?