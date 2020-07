Dětské skupiny by mohly do čtyř let přestat existovat. Mohly by se změnit na jesle s přísnějšími pravidly. Přispíval by na ně stát, vyplývá z novely.

Na místo pro děti rodičů, kteří pracují či studují, by přispíval stát. Vyplývá to z nové verze novely o dětských skupinách, kterou zveřejnila na webu vláda. Podle plánu by měl zákon platit od poloviny příštího roku, na provedení změn by byl čas do konce června 2024. Poté by se porušování pravidel mohlo pokutovat.

Česko patří v EU ke státům s nejnižší dostupností péče o malé děti. Chybějící místa ve školkách měly zajistit dětské skupiny. Zákon o nich prosadili poslanci v roce 2014 přes veto prezidenta Miloše Zemana. Zásluhu na přijetí normy si pak připisovaly tehdejší vládní i opoziční strany. Dosud vznikla víc než tisícovka skupin s asi 14 900 místy. Služba se platí převážně z peněz EU. Jejich čerpání skončí v polovině roku 2022.

Novelu o dětských skupinách připravilo ministerstvo práce. Předložilo ji už v říjnu 2018. Navrhovalo tehdy pro dětské skupiny státní příspěvky na vybudování i na provoz. Na místo to mělo být 7500 korun měsíčně. Loni v září přišel resort s další verzí novely. V ní přejmenoval dětské skupiny na jesle. Na místo mělo být 5000 korun měsíčně. Nynější příspěvek z evropských fondů činí 9800 korun. (ČTK)