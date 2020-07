Velkou mediální kampaň na podporu turismu spouští v pondělí 6. července město Ostrava. Turisty má přilákat slevová karta nazvaná Ostravacard. Fungovat bude pro turisty, kteří se ubytují v ostravských hotelech déle než dvě noci.

Důvodem zavedení karty je to, že kvůli koronavirové epidemii přijde Ostrava jen v červenci až o 100 tisíc turistů, kteří by dorazili na hudební festivaly, jako je Colours of Ostrava či Beats for love. (Novinky)