Policie v Hongkongu zadržela asi 180 protestujících, davy se snaží rozhánět vodními děly a slzným plynem. Tisíce lidí dnes zamířily do ulic, aby vyjádřily nesouhlas proti novému bezpečnostnímu zákonu, který začal platit k včerejšímu dni. (AFP/Reuters)

We are on street to against national security law. We shall never surrender. Now is not the time to give up. pic.twitter.com/E1mDMvtycc

— Joshua Wong 黃之鋒 😷 (@joshuawongcf) July 1, 2020