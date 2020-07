Muž, který držel vlajku s nápisem Nezávislost Hongkongu, byl zatčen. Je to první zadržení poté, co dnes v Hongkongu začal platit nový bezpečnostní zákon.

#BREAKING: A man was arrested for holding a #HKIndependence flag in #CausewayBay, Hong Kong, violating the #NationalSecurityLaw. This is the first arrest made since the law has come into force. pic.twitter.com/C0ezm3SGDm

— Hong Kong Police Force (@hkpoliceforce) July 1, 2020