Izraelský premiér Benjamin Netanjahu dnes oznámil, že jednání s Američany o izraelském plánu anektovat části Západního břehu Jordánu budou pokračovat v následujících dnech.

Informovala o tom agentura AP, podle níž vyjádření naznačuje, že plánované středeční zahájení kontroverzního procesu anexe bude odloženo.

Netanjahu oznámil, že jednání s Washingtonem budou pokračovat. Učinil tak poté, co se dnes setkal s americkým velvyslancem v Izraeli Davidem Friedmanem a zmocněncem Bílého domu Avi Berkowitzem. Izraelci s Američany jednají již několik měsíců o tom, které části Západního břehu Jordánu bude Izrael anektovat.

Netanjahu chce, aby Izrael brzy přistoupil k anexi částí Západního břehu Jordánu, a to v souladu s kontroverzním plánem amerického prezidenta Donalda Trumpa. Plán, který byl zveřejněn v lednu, počítá s tím, že by zhruba 30 procent Západního břehu Jordánu připadlo Izraeli, zatímco Palestinci by měli na zbytku tohoto území autonomii. Iniciativa Bílého domu se ale setkala s ostrou mezinárodní kritikou. Podle generálního tajemníka OSN, EU a řady arabských států by izraelská anexe části území porušovala mezinárodní právo a ohrozila by vyhlídky na vytvoření životaschopného a nezávislého palestinského státu po boku Izraele. Palestinci, kteří vedle Pásma Gazy a východního Jeruzaléma počítají s celým Západním břehem Jordánu pro svůj budoucí stát, Trumpův plán rovnou odmítli. (ČTK)