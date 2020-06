Ve věku 98 let zemřel americký herec a režisér Carl Reiner. Začátky jeho kariéry jsou spojeny s působením na Broadwayi, proslavil se ale především jako tvůrce komediálních pořadů. Hrál také v sérii Dannyho parťáci.

My friend Carl Reiner died last night. His talent will live on for a long time, but the loss of his kindness and decency leaves a hole in our hearts. We love you, Carl. pic.twitter.com/QWyNOYILhW

— Alan Alda (@alanalda) June 30, 2020