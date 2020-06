Americké tajné služby zjistily, že Rusové nabízeli peníze tálibánským vojákům v Afghánistánu za každého zabitého spojeneckého vojáka. Prezident Trump popřel, že by o tom měl tušení, ale tím nastolil další otázku: pokud je to pravda, jak je možné, že o tom nevěděl? Nechtěl, nebo mu to neřekli?