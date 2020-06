Archeologové se v létě pokusí najít místo uložení ostatků Zdeny Mašínové na hřbitově v pražských Ďáblicích. Pokud při 40centimetrové sondě šachtového hrobu najdou ostatky, předají je antropologům a kriminalistům, oznámil pražský magistrát.

Zdenu Mašínovou, manželku legionáře, důstojníka a odbojáře Josefa Mašína, komunisté týrali ve vězení po odchodu skupiny jejích synů do Berlína. O uložení ostatků do hrobu rodiny Mašínů v Lošanech na Kolínsku usiluje její dcera Zdena Mašínová mladší. Ta také označila místo šachty č. 52, do níž byly ostatky její matky po smrti pohozeny. Polohu šachty zjišťovala Zdena Mašínová mladší na vlastní pěst a proti vůli úřadů.

Magistrát původně výzkum na hřbitově nepovolil. Rozhovor se Zdenou Mašínovou mladší z té doby jsme přinesli zde.