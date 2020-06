Z projednávání rozpočtu se schodkem půl bilionu se omluvily desítky poslanců. Podle zveřejněných omluv chybí téměř třetina poslanců hnutí ANO. Z jednání se také omluvilo devět členů vlády z celkových třinácti.

Z omluv, které na začátku přečetl místopředseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD), vyplývá, že na jednání chybí téměř šedesát poslanců. Z toho více než dvacet jich je z nejsilnějšího klubu hnutí ANO. Z jednání se omluvila také čtvrtina pirátských poslanců, téměř třetina poslanců ODS a skoro třetina poslanců z ČSSD.

Téměř prázdné byly i lavice členů vlády. Ze třinácti se jich devět omluvilo z nepřítomnosti s tím, že například vicepremiér Jan Hamáček má být mimo pouze do 11:00 a jeho vládní kolega Miroslav Toman by měl přijít o hodinu později. Do Sněmovny tak dnes z pracovních důvodů nedorazí premiér Andrej Babiš (ANO), ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO), ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD), ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO), ministr školství Robert Plaga (za ANO), ministr zdravotnictví Vojtěch Adam (za ANO) či ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD).