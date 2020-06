Zastupitelstvo Prahy 1 neschválilo program a nehlasovalo tak o zákazu technických her na území městské části. Mimořádné jednání vyvolala opoziční Praha 1 sobě, která chtěla prosadit úplný zákaz technických her.

Opozice nesehnala potřebných 13 hlasů. Část koaličních zastupitelů na jednání vůbec nedorazila, další se zdrželi hlasování.

Podle starosty Petra Hejmy (STAN) není usnesení zastupitelstva potřeba, návrh by měl vzejít z pracovní skupiny a jednání s magistrátem.

„Rada vše řeší, netoleranci k technickým hrám již vyjádřila v usnesení rady, vydání obecně závazné vyhlášky k regulaci hazardu podporuje. Je nutné především najít řešení redukce stávajících kasín, kterých je dvacet. To bude řešit pracovní skupina, kam zveme i opozici. Je nutné vymyslet finální řešení a k tomu nasledne přijmout usnesení. Proto jsme dnešní jednání nepovažovali za účelné,“ uvedl Hejma Deníku N.

Hejmova stranická kolegyně a pražská radní Hana Kordová Marvanová připravuje vyhlášku, která předběžně počítá se zákazem technických her na území všech městských částí, které o to požádaly. Ta by se měla projednávat začátkem září na jednání zastupitelstva.