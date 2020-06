Sněmovna projedná v druhém čtení návrh státního rozpočtu se schodkem 500 miliard. Piráti navrhnou snížení celkového schodku ve třech variantách, a to 11, 16 a 25 miliard korun. Snížit chtějí vládní rozpočtovou rezervu.

„Vláda by si s takovým snížením schodku dokázala poradit,“ uvedl poslanec Mikuláš Ferjenčík. Strana nenavrhuje úspory na státních zaměstnancích, stát by měl ale podle Ferjenčíka šetřit na provozních nákladech.