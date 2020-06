Vláda schválila paušální daň pro OSVČ pro rok 2021 ve výši 5740. Kdo se rozhodne vstoupit do paušálu, nemusí zpracovávat daňové přiznání. „Je to zjednodušení a odstranění administrativy a zátěže pro nejmenší podnikatele,“ uvedla ministryně Schillerová. Do systému by mělo vstoupit kolem 120 tisíc OSVČ.