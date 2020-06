Komediální herec Sacha Baron Cohen v převleku za zpěváka vystoupil před pravicovými extremisty ve Washingtonu. Přiměl je zpívat, že Obamovi, Clintonové a epidemiologovi Faucimu vpíchnou „wu-chanskou chřipku a nasekají je jako Saudové.“ (Variety)

Sacha Baron Cohen infiltrated the Washington militia event in Olympia today.

A last-minute big donor paid to sponsor the event, and hire security & then that security kept the organizers from getting on stage to stop Cohen

"Whatcha gonna do? Chop em up like the Saudis do".

