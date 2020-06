„Kéž by prezident nosil roušku! Miliony Američanů si ho váží a následovali by ho,“ apeluje republikánský senátor Lamar Alexander. „Zrušil by dělení, že kdo je pro prezidenta, roušku nenosí, a kdo je proti němu, roušku má. To si nemůžeme dovolit.“ (Politico)