V Česku přibyl rekordní počet nakažených koronavirem. Nejde o druhou vlnu pandemie, uklidňuje ministr Vojtěch

V sobotu byl v Česku zaznamenán nejvyšší poměr pozitivně testovaných na covid-19 na počet provedených testů. Nemocní tvořili 13,96 % ze všech 1862 otestovaných v daný den. Jde tak o nejvyšší podíl od 10. března. Nově přibylo 260 případů.

Foto: Tomáš Benedikovič, Denník N

Zároveň je potřeba dodat, že počet testů je poměrně malý, na vrcholu pandemie se jich provádělo přes 9000 denně.

Aktuální nárůst počtu případů covid-19 není z pohledu ministerstva zdravotnictví druhou vlnou epidemie šíření nového koronaviru. Může za něj hlavně nárůst počtu nových případů v těžební firmě OKD. V dnešním diskusním pořadu Partie na CNN Prima News to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO). V tom se s ním shodl i místopředseda sněmovního výboru pro zdravotnictví Bohuslav Svoboda (ODS).

„Není to druhá vlna z našeho pohledu. Protože my teď provádíme poměrně masivní testování v tom nejpostiženějším regionu, a to je Karvinsko, a stále trvá,“ řekl Vojtěch. „Týká se to hlavně OKD a to jsou hlavně ty záchyty, které tvoří vlastně ten masivní nárůst. Jenom na Karvinsku je to 122 nových případů za včerejšek,“ dodal ministr.

Právě v okresu Karviná je v současně době nejvyšší kumulativní počet případů na 100 tisíc obyvatel – 135,59. Zatímco například v Praze připadá na stejný počet obyvatel pouze 6,49 nemocných.

Ministr Vojtěch poznamenal, že nárůst je i v dalších oblastech, ale jde o přírůstky v rozsahu deseti či 15 případů, takže se podle něj nedá hovořit o nějaké eskalaci. „Není to otázka plošného nárůstu v rámci celé republiky,“ podotkl. Poukázal na to, že třeba počet případů v Praze klesá.

„Já se domnívám , že je to normální vývoj, který se dal čekat,“ řekl místopředseda zdravotnického výboru Sněmovny Svoboda.

Na pondělí chystá ministerstvo zdravotnictví k aktuálnímu vývoji epidemie tiskovou konferenci. (ČTK, Deník N)