Floridští zástupci učitelských odborů žádají, aby tamní školský úřad nechal kvůli rostoucímu množství případů koronaviru školy nadále zavřené po celý podzim. „Není to teď bezpečné,“ upozornil prezident asociace učitelů Justin Katz.

„Víme, že fyzickou výuku nic nenahradí. Ale dokud to nebude bezpečné, nemůžeme to udělat. Všechna data hovoří o tom, že v nejbližší budoucnosti bude návrat do školních lavic velkým rizikem a nebezpečí nákazy se tím zvýší jak pro zaměstnance školy, tak pro studenty,“ varoval Katz, který předsedá Asociaci učitelů Palm Beach.

Floridští žáci se mají do škol vracet druhý až třetí týden v srpnu. Včera padl na Floridě další rekord v počtu nových nákaz: 9585 lidí, den předtím to bylo 8922 lidí.

Některé americké univerzity už avizovaly, že výuku nadále povedou online i v podzimním semestru. Mezi nimi je například California State University. (Newsbreak, Sun Sentinel)