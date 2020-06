Premiér Babiš nechápe, proč dostal v anketě Ropák roku ocenění za antiekologický výrok o „motýle“. „Tomu moc nerozumím. Možná kdyby mi nějakou cenu dali jazykovědci za to, že ten výrok nebyl úplně česky, to bych ještě pochopil. Ale proti ekologii určitě nebyl. Naopak. Já řekl, že mám rád přírodu,“ uvedl. (Twitter)

Babiš získal anticenu Zelená perla za výrok o motýlech a řepce na přednášce pro česko-německé podnikatele v Praze.

„Ale my v Čechách máme rádi přírodu. Máme obrovský program na vodu. My chceme zasadit deset milionů listnáčů. Kůrovec nám žere lesy. My chceme znovu motýle. A ty včely mají rády tu řepku. Můžou si kecat novináři, co chtějí. Mají. Je to pravda. Jsem byl v Lysé nad Labem na výstavě,“ řekl tehdy.

Ve svém dalším příspěvku pak zaútočil na organizátory soutěže, spolek Děti země. „A co se týče organizátora té soutěže pana Patrika, toho bych chtěl spíš vyzvat, aby přestal účelově blokovat dopravní stavby po celé republice. Spousty českých občanů čeká roky marně na obchvaty různých měst jen kvůli jeho záškodnictví,“ doplnil.

Hlavní antiekologickou cenu Ropák dostala za rok 2019 ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) za abnormálně zrychlenou přípravu nového stavebního zákona.