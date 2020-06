Vedení Českých aerolinií začalo jednat s odbory o propouštění. Firma zmenšuje svou flotilu, propustit může více než polovinu lidí.

Dopravce má začít pracovníky propouštět v příštím týdnu, k dalším vlnám má dojít v průběhu července a srpna, uvedl server Zdopravy.cz. ČSA se postupně zbaví některých turbovrtulových strojů i proudových Airbusů A319, celkem by mělo v příštím roce ve flotile ČSA zůstat pět letadel. Opustit firmu by tak mohlo až 60 procent lidí, zůstat ve společnosti by mělo 56 pilotů a 75 členů palubního personálu.

Dopravce rovněž opustil od dalšího rozšiřování flotily, aerolinka si měla v následujících letech převzít Airbusy A220 a A321. V souvislosti s koronavirovou epidemií dopravce rovněž ukončil provoz jediné dálkové linky do Soulu a vyřadil tak i Airbus A330. (Zdopravy)