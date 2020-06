Donald Trump včera navštívil stát Wisconsin, který může patřit k rozhodujícím státům v listopadových volbách. Prezident tam nyní podle průzkumů prohrává s Joem Bidenem o 11 procent. Na videu, které Trump zveřejnil, shromáždění lidé nemají roušky. (Fox)

I was honored to be in Wisconsin today, on the edge of beautiful Lake Michigan, with the legendary workers of Marinette Marine! pic.twitter.com/7RPGKcqsGa

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 26, 2020