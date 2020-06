Slovenský investigativní novinář Peter Sabo našel ve čtvrtek ráno své schránce náboj. Sabo pracuje v redakci Aktuality.sk, kde pracoval i zavražděný Ján Kuciak, a věnuje se podobným tématům.

„Díky jeho práci dnes policie a prokuratura pracují na velkých rybách i blízko slovenské politiky,“ uvedl ve svém textu šéfredaktor portálu Peter Bárdy. Redakce podle něj hrozbu bere vážně.

„Moc bych chtěl věřit, že to byl vtip nějakého dítěte, ale po zkušenosti zpřed dvou let vím, že pokud to není vtip, tak to může zabíjet.“ (Aktuality)