V Česku by mohl po polovině příštího roku začít působit dětský ombudsman či ombudsmanka. Stát by se jím či jí mohl člověk, kterému už bylo 30 let a minimálně pět let se věnoval problematice ochrany dětí. Na šest let by ho volila Sněmovna.

Vyplývá to z návrhu zákona, který předložili poslanci šesti stran v čele s vládní zmocněnkyní pro lidská práva Helenou Válkovou (ANO).

Se zřízením postu počítá Úmluva o právech dítěte. V někdejším Československu začala platit v únoru 1991. Závazky při svém vzniku převzalo Česko. ČR je jednou z posledních zemí, která dětského ombudsmana nemá. Vytvoření pozice doporučoval opakovaně vládní výbor pro práva dítěte. Národní parlament dětí a mládeže o ně žádal v roce 2009. Podle představ dětí by jejich ochránce měl být mladý, apolitický, nezávislý na vládě a se znalostí problematiky.

Podle návrhu by dětský ombudsman měl sídlit v Praze. Po republice by měl pobočky. Válková už dřív řekla, že by mohly být v Brně a Ostravě.

Nový ochránce dětských práv by podmínky dětí v zemi pravidelně vyhodnocoval a sledoval by naplňování dětských práv. Vydával by doporučení úřadům a zákonodárcům. Navštěvoval by ústavy a domovy. Prověřoval by i stížnosti a domáhal se nápravy. Mohl by Ústavnímu soudu navrhovat zrušení zákonů či jejich částí či podávat žaloby proti rozhodnutí úřadů. Spolupracoval by s dětmi. Měl by také radu, kterou by děti tvořily.

Ochránce by volila Sněmovna na šest let. Ombudsmanem by člověk mohl být za sebou nejvýš dvě období. Dva kandidáty by poslancům navrhl prezident a dva Senát. Nominovaným by muselo být aspoň 30 let a museli by mít nejméně pět let zkušeností s ochranou práv dětí. Každého by muselo podpořit aspoň pět organizací, které se dlouhodobě dětem věnují.

Na ochranu dětí se nyní zaměřuje zástupkyně ombudsmana. Dětský ombudsman by měl agendu převzít a měl by získat kompetence, které teď ochránce nemá.