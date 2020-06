Tisíce Britů se kvůli vlně veder vypravily na pláže v anglickém hrabství Dorset. Řada z nich přitom nedodržovala opatření proti koronaviru. Včerejšek se s teplotami přes 30 °C stal nejteplejším dnem v roce. (BBC)

Bournemouth beach today. (via PA pix)

Not sure this is even '1m plus' social distancing. pic.twitter.com/GQ9toEbswZ

— Paul Waugh (@paulwaugh) June 24, 2020