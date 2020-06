Při koronavirové krizi zaznamenal Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost asi třetinový nárůst počtu kybernetických incidentů. Na dnešní konferenci o bezpečnosti na Pražském hradě to řekl ředitel NÚKIB Karel Řehka.

Obecně se podle něj větší kybernetické incidenty a útoky Česku zatím vyhýbají, například díky pokročilé legislativě. Nebude to ale trvat věčně, dodal. Řehka proto zdůraznil, že na kyberbezpečnosti je nutné pracovat dlouhodobě, aby v době krize byla funkční.

NÚKIB v polovině dubna vydal varování před hrozbou kyberútoků na nemocnice a další cíle. Podle Řehky vyvolalo u veřejnosti rozhořčení, že v době přetížení nemocnic čelí tato zařízení útokům, z hlediska útočníků to však považuje za logické. „Každý systém v krizi je zranitelný,“ vysvětlil. Při pandemii podle něj úřad zaznamenal asi třetinový nárůst kyberincidentů, přibližně v polovině případů byla zašifrována data prostřednictvím vyděračských programů (ransomware).

Nejznámějším loňským případem kyberútoku bylo faktické odstavení počítačové sítě a následné ochromení nemocnice v Benešově. Hackeři v nedávné minulosti napadli také zdravotnická zařízení v Brně či Kosmonosech. Krátce po varování NÚKIB oznámila Fakultní nemocnice Ostrava, že odrazila útok na jeden ze svých serverů. Loni byla podle odhadů expertů napadena asi pětina tuzemských nemocnic.

Česko podle Řehky zatím má spíš relativní štěstí a velké světové kyberútoky a incidenty se mu dosud vyhnuly. „Ale myslím, že to nebude trvat věčně,“ míní. Pandemie podle něj paradoxně byla užitečná v tom, že na problematiku kyberbezpečnosti upozornila manažery a politiky. „Budovat bezpečnost v době krize je pozdě. Když přijdete v době krize k nemocnicím a nabízíte jim zdarma opatření, která by mohla pomoci, přetížený systém už to neabsorbuje,“ řekl. (ČTK)