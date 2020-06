Premiér Babiš využil úvodní proslov na konferenci Naše bezpečnost není samozřejmost k útoku na Johna Boltona. Exporadce prezidenta USA obvinil z „blábolů“. Bolton ve své knize kritizoval Babišovo lavírování nad plněním spojeneckého závazku.

John Bolton ve své nové knize uvedl, že Babiš se dopustil „nejvíce nejapného komentáře“, když na jednání špiček NATO tvrdil, že Česku se obtížně dosahuje výdajů na obranu ve výši 2 % HDP, když zažívá ekonomický růst.

„Pokud máte někdo na něho mail, já mu rád pošlu tuhle tabulku,“ řekl nyní Babiš. Ukázal na ní, že nominální výdaje na obranu rostly, i když procentuální podíl klesal. Jako protiargument to ale funguje jen částečně. Armáda skutečně nedokáže absorbovat skokový prudký nárůst financí, na druhou stranu Babiš v minulosti opakovaně k výdajům na obranu zastával rozporuplné postoje.

Například letos v lednu se v televizi vysmál spojeneckému závazku se slovy, že není vytesaný do kamene.

Prostý nominální růst výdajů na obranu je také třeba vnímat jako vyrovnávání růstu cen a inflace. Reálné výdaje na obranu tak sice rostou, ale pomaleji, než se premiér chlubí.

Babiš nicméně na konferenci řekl, že státníci jeho slova přijali. „Myslím, že tomu všichni rozumíte. Dokonce to ocenil i pan prezident Trump. Dokonce Angela Merkelová mi řekla – my si tam tykáme – dobře jsi mu to řekl, Andreji,“ uvedl.

Premiér ve svém proslovu také poděkoval vojákům za nasazení při koronavirové pandemii a ocenil ministra obrany Metnara, že se nebojí rozhodovat o nákupech, „což v minulosti nebylo úplně běžné“. Narážel tak mimo jiné na ministra obrany Martina Stropnického (za ANO), který nákupy nerozhýbal, ačkoliv jako první polistopadový ministr obrany byl v úřadu celé funkční období.